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Жителям Мурманской области дали советы по подготовке к полярной ночи

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Фото: ТАСС/Octagon.Media/М. Конанков
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Врач психиатр-психотерапевт ММЦ имени Н. И. Пирогова ФМБА России Ольга Чувадар рассказала, как жителям Мурманской области подготовиться к полярной ночи, которая наступит в ближайшее время. Уже сейчас многие северяне жалуются на быструю утомляемость и апатию, на раздражительность и необъяснимую тревогу, сообщает Nord-News во вторник, 28 ноября.

По словам специалиста, одна из основных причин изменения психического состояния — это нехватка ультрафиолетового облучения. По этой причине перестает вырабатываться серотонин, который является одним из основных нейромедиаторов в организме человека и гормоном радости и счастья.

«Это также называется синдром полярного напряжения или просто полярным синдромом. Особенно тяжело переносится, конечно, полное отсутствие солнечного света, ведь мы существа дневные», — сказала Чудавар, ее цитату приводит ИА «Би-порт».

По словам врача, в преддверие полярной ночи нужно вести здоровый образ жизни, соблюдать режим дня, отказаться от вредных привычек есть больше фруктов и овощей, избегать фастфуда, больше времени проводить на улице.

Также психиатр советует везде включать свет и периодически посещать солярий, чтобы получать минимальные дозировки искусственного ультрафиолета, который будет поднимать гормон радости. Помимо этого полезны хобби и увлечения, выезды на природу, общение с хорошими людьми.

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