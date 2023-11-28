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На Украине сообщили о переговорах с Италией по гарантиям безопасности

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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Италия и Украина начали переговоры по вопросу соглашения о гарантиях безопасности Киеву. Об этом 28 ноября сообщил офис украинского президента Владимира Зеленского.

«По поручению президента Украины и руководителя офиса главы государства [Андрея Ермака] начат первый раунд консультаций с Итальянской Республикой относительно заключения двустороннего соглашения о гарантиях безопасности», — говорится в сообщении, размещенном на сайте офиса.

Так, делегацию от Украины возглавляет замглавы офиса Игорь Жовква. По его словам, Киев ведет переговоры со всеми странами «,ольшой семерки» (G7), в том числе с Италией. При этом предоставление Римом гарантий безопасности Киеву будет важным шагом к приближению членства страны в Евросоюзе (ЕС) и НАТО.

В офисе президента Украины также указали, что стороны во время встречи обсудят свои подходы к содержанию и формату будущего документа и согласуют график дальнейших переговоров, добавляет Газета.Ru.

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Ранее, 13 ноября, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что миссия Европейского союза отправится в декабре в Киев для обсуждения возможных гарантий безопасности для Украины. Он добавил, что на прошлом саммите ЕС ему поручили разработать обязательства в сфере безопасности Евросоюза для Украины.

В сентябре госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что двусторонние переговоры по гарантиям безопасности для Украины находятся на ранних стадиях. 29 стран подписали декларацию, принятую G7 по итогам саммита НАТО, которая направлена именно на оказание помощи Украине в создании будущих сил, указал он. По словам Блинкена, процесс будет происходить «в ближайшие месяцы».

В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к теме предоставления гарантий безопасности Украине, поскольку это является посягательством на безопасность России. Тогда же страны НАТО 11 июля в коммюнике саммита в Вильнюсе назвали Россию самой серьезной и прямой угрозой безопасности в Евро-Атлантическом регионе.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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