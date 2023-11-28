Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции запретят курить на пляжах и в парках
Мир
Премьера Нидерландов назвали лидером среди кандидатов на пост главы НАТО
Мир
В МИД РФ уличили Запад в блокировании переговоров между Киевом и Москвой
Экономика
«Росатом» поделился планами строительства АЭС в семи регионах России
Туризм
Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам
Мир
Марочко сообщил о «двойной бухгалтерии» при подсчетах потерь ВСУ
Мир
Европарламент обеспечит присутствие своих представителей в Киеве
Мир
Япония заявила о планах помочь Украине в области разминирования
Мир
Рябков заявил об отсутствии запланированных контактов США и РФ по теме оружия
Мир
СМИ сообщили об отравлении жены главы ГУР Украины тяжелыми металлами
Мир
Bloomberg заявило о возросшей усталости украинцев из-за конфликта
Мир
Путин назвал создание Палестины в границах 1967 года условием для урегулирования
Наука и техника
Крупнейшему в мире айсбергу предрекли скорое исчезновение
Политика
В Кремле оценили риск эскалации конфликта между Россией и НАТО

Европарламент обеспечит присутствие своих представителей в Киеве

Европарламент сообщил, что обеспечит присутствие своих представителей в Киеве
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Dwi Anoraganingrum
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европарламент (ЕП) и Верховная рада подписали меморандум о взаимопонимании, который позволит в том числе организовать постоянное присутствие его представителей в Киеве. Об этом сообщила 28 ноября глава ЕП Роберта Метсола на совместной со спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком на пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, документ подписан для демократической поддержки Киева со стороны ЕП.

«Это важный и символический шаг для укрепления наших отношений. Это также практический путь, посредством которого мы поможем Украине готовиться к членству. Это партнерство будет усилено нашим решением обеспечить постоянное присутствие в Киеве», — уточнила она.

ЕП поддерживает продолжение помощи Украине в полном объеме, добавила Метсола. Она призвала страны Евросоюза в кратчайшие сроки согласовать выделение Киеву €50 млрд на 2024–2027 годы.

Политик заключила, что будущее Украины — в Евросоюзе.

Ранее, 27 ноября, экс-глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что ЕС выглядит довольно слабым из-за проблем с финансированием Киева. Снижение помощи Украине стало проблемой не только для нее, но и для Брюсселя, отметил дипломат.

До этого, 8 ноября, Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Украиной и Молдавией. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Украина выполнила более 90% шагов, намеченных в прошлом году. Она отметила, что именно по этой причине в ЕК рекомендовали начало переговоров с ней.

Группа странных: в какой момент ЕС начнет экономить на Украине
И за чей счет объединение пытается увеличить военную помощь Киеву

В начале октября президент Евросовета Шарль Мишель заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон. Мишель также утверждал в конце августа, что к этому году союз должен быть готов к расширению.

Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление ЕС в июне 2022 года, выдвинув для начала переговоров о присоединении ряд условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023