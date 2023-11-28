Европарламент обеспечит присутствие своих представителей в Киеве

Европарламент (ЕП) и Верховная рада подписали меморандум о взаимопонимании, который позволит в том числе организовать постоянное присутствие его представителей в Киеве. Об этом сообщила 28 ноября глава ЕП Роберта Метсола на совместной со спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком на пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, документ подписан для демократической поддержки Киева со стороны ЕП.

«Это важный и символический шаг для укрепления наших отношений. Это также практический путь, посредством которого мы поможем Украине готовиться к членству. Это партнерство будет усилено нашим решением обеспечить постоянное присутствие в Киеве», — уточнила она.

ЕП поддерживает продолжение помощи Украине в полном объеме, добавила Метсола. Она призвала страны Евросоюза в кратчайшие сроки согласовать выделение Киеву €50 млрд на 2024–2027 годы.

Политик заключила, что будущее Украины — в Евросоюзе.

Ранее, 27 ноября, экс-глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что ЕС выглядит довольно слабым из-за проблем с финансированием Киева. Снижение помощи Украине стало проблемой не только для нее, но и для Брюсселя, отметил дипломат.

До этого, 8 ноября, Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Украиной и Молдавией. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Украина выполнила более 90% шагов, намеченных в прошлом году. Она отметила, что именно по этой причине в ЕК рекомендовали начало переговоров с ней.

В начале октября президент Евросовета Шарль Мишель заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон. Мишель также утверждал в конце августа, что к этому году союз должен быть готов к расширению.

Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление ЕС в июне 2022 года, выдвинув для начала переговоров о присоединении ряд условий.