Суд в Москве заочно заключил под стражу редактора издания SOTA

Тимирязевский районный суд Москвы заочно заключил под стражу редактора издания SOTA (признано в РФ СМИ-иноагентом) Анну Лойко. Об этом говорится 28 ноября в решении судебного органа.

«В отношении Лойко Анны Евгеньевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.2 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и одни сутки с момента ее фактического задержания», — сообщили в пресс-службе суда.

Добавляется, что в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ срок заключения под стражу Лойко будет отсчитывать с момента ее передачи правоохранительным органам России.

Лойко обвиняется в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Согласно возбужденному против нее Следственным комитетом РФ уголовному делу, ей грозит до семи лет заключения. Девушка объявлена в розыск. Известно, что несколько лет назад редактор SOTA опубликовала статью с оправданием организации «Хизб ут-Тахир аль-Ислами» (признана террористической и запрещена в РФ).