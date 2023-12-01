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Стали известны наиболее популярные направления для командировок минувшей осенью

Исследование: этой осенью в разы вырос спрос на командировки на Сахалин и в Китай
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Онлайн-сервис для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса» 1 декабря рассказал «Известиям», куда его клиенты отправляли сотрудников в деловые поездки с сентября по ноябрь 2023 года.

Больше всего командировок осенью было организовано по России — показатель составил 89,2%, причем за год доля почти не изменилась. Перелет в одну сторону внутри страны стоил в среднем 13 700 рублей, а за границу — 34 000 рублей.

По России сотрудники чаще всего летали в Москву и Санкт-Петербург: на эти города пришлось 31,1% и 13,0% заказов соответственно. Востребованность столицы за год не изменилась, а вот в Петербург стали ездить на 12,1% чаще. На третьей строчке оказался Сочи с долей 4,9%: спрос на командировки в южный курортный город вырос на четверть.

Также в топ популярных направлений для деловых поездок вошли Екатеринбург (доля столицы Урала составила 4,5%, что на 15,4% больше, чем осенью 2022-го), Казань (2,9%; без изменений), Красноярск (2,7%; +42,1), Новосибирск (2,5%; -28,6%), Иркутск (2,3%; без изменений), Уфа (2,0%, +17,6%) и Самара (1,9%, +11,8%).

Самыми популярными зарубежными направлениями для командировок стали Стамбул (13,8%), Минск (8,8%) и Алматы (6,8%). В Турцию и Казахстан летали реже — доли снизилась на 29,6% и 25,3% соответственно. А вот популярность Белоруссии за год выросла на 11,4%.

Кроме того, в список востребованных международных направлений вошли Дубай (5,9%; спрос за год не изменился), Ереван (5,7%, -20,8%), Ташкент (5,4%, -31,6%), Шанхай (4,1%; не летали в прошлом году), Астана (3,4%; без изменений), Анталья (3,3%; +73,3%) и Баку (3,1%, +40,9%).

Билет на поезд этой осенью обходился компаниям в среднем в 3900 рублей в одну сторону на человека. Самым популярным направлением традиционно стала Москва: в столицу было оформлено 30,5% заказов, за год спрос вырос на 17,7%. Следом идет Санкт-Петербург (11,8%), куда ездили так же, как и осенью 2022 года. На третьей строчке оказался Краснодар, востребованность которого выросла на 14,8%, и в итоге доля заказов составила 3,1%.

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В списке популярных ж/д направлений также оказались Нижний Новгород (доля города — 2,8%; спрос не изменился), Ростов-на-Дону (2,4%; рост на 14,3%), Адлер (1,9%; +18,8%), Екатеринбург (1,8%; без изменений), Тверь (1,7%; рост в четыре раза), Хабаровск (1,2%; -14,3%) и Красноярск (1,1%; +37,5%).

Этой осенью компании чаще всего бронировали для своих сотрудников отели в России — доля заказов внутри страны за год составила 81,3%; за год этот показатель не изменился. Номер обходился в среднем в 6 000 рублей за ночь. За границей же сутки проживания стоили порядка 20 000 рублей.

В основном бизнес-туристы в России останавливались в трехзвездочных отелях (их доля составила 30,7%), а за границей выбирали четырехзвездочные (на них пришлось 32,4% заказов).

В России по сравнению с прошлой осенью сильнее всего вырос спрос на жилье в Южно-Сахалинске: бронировать отели там стали в три раза чаще. В два раза выросла популярность Хабаровска и Новокузнецка. На 71,4% востребованнее стал Калининград, на 66,7% — Махачкала, на 50,0% — Мурманск. Кроме того, сотрудники чаще ездили в деловые поездки в Краснодар (+44,4%), Иркутск (+28,6%) и Красноярск (+25%). Замыкает топ-10 Москва: популярность столицы за год выросла на 18,8%.

Среди зарубежных направлений для командировок сильнее всего увеличился спрос на поездки в Гонконг и Шанхай — в семь раз. В шесть раз чаще стали ездить в командировки в Анкару, в три раза — в Самарканд, в два раза — в Абу-Даби. Кроме того, в список городов, более востребованных у деловых туристов, вошли Белград (+80,0% заказов), Астана (+45,0%), Париж (+42,9%), Бангкок (+37,5%) и Доха (+20,0%).

В сентябре стало известно, что российские компании в 2023 году стали чаще отправлять сотрудников в командировки и тратить на это больше средств. В первом полугодии компании потратили на деловые поездки сотрудников по России на 35% больше, чем за аналогичный период годом ранее. А количество командировок выросло на 22%, рассказали «Известиям» в сервисе «Авиасейлс для бизнеса». В среднем каждое путешествие по работе обошлось компаниям в 40 тыс. рублей — что на 16% больше, чем в прошлом году.

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