Московская школа предоставила запись инцидента с падением ученицы из окна

Администрация частной столичной школы «Эрудит» на улице Новорогожская предоставила правоохранительным органам видеозапись инцидента с девочкой, упавшей из окна учебного заведения на первом этаже. Об этом директор школы Сергей Мешков сообщил во вторник, 28 ноября.

«<...> Рядом со стеной поскользнулась. Ничего вообще не произошло, это раздутый факт. Более подробно, пожалуйста, обращайтесь в управление внутренних дел (УВД), мы предоставили запись, как это всё было. Окно, нижний край, находится на высоте 50 см. Оно было открыто для вентиляции между уроков», — сказал Мешков агентству городских новостей «Москва».

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что ребенок не пострадал.

Ранее в этот день в Москве начали проверку, после того как девочка во время игры выпала из окна школы в центре города, передает RT.

В пресс-службе столичного главка Следственного комитета (СК) РФ уточнили, что инцидент произошел несколькими днями ранее, 24 ноября.

По предварительной информации, играющие школьники нечаянно вытолкнули девочку из окна, уточняется на сайте kp.ru.

Пострадавшая получила травмы позвоночника, пишет Pravda.Ru. Получившая травмы ученица была доставлена в больницу для обследования и оказания необходимой медицинской помощи. Жизни девочки ничего не угрожает, сообщает телеканал «360».

В январе прошлого года школьница выжила после падения с 22 этажа в Москве. Ей спасло жизнь то, что упала она в сугроб, пишет «Ридус».