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Ковальчук заявил о колоссальных изменениях в российской науке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Глава НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук 28 ноября рассказал «Известиям» о высокой скорости изменений в российской научной сфере.

«У нас скорость изменений колоссальная. Знак производной очень поменялся», — заявил он в кулуарах сессии по природоподобным технологиям III Конгресса молодых ученых, что проходит в Сочи.

В подтверждение своих слов глава НИЦ указал на высокий интерес к науке со стороны молодежи.

«Посмотрите, вот показатель, у нас в зале несколько сотен, 300–500 человек, наверное. В прошлом году, когда я читал пленарную сессию, здесь был битком народ», — отметил он.

Говоря о сегодняшнем заседании, Ковальчук заявил, что снова был полный зал, а само заседание продлилось на 16 минут дольше. Он объяснил это хорошим сюжетом, правильными спикерами и возрастающим интересом к науке у молодых людей.

«Решение президента [России Владимира Путина] сделать Десятилетие науки, провести сначала Год науки предшествующий, затем превратить его в Десятилетие и дать команду проводить каждый год Молодежный конгресс было глубинно правильным решением. Мы видим его плоды», — заключил Ковальчук.

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Ключевые цели проведения Десятилетия науки и технологий с 2022 по 2031 год: привлечение молодежи, а также исследователей и разработчиков в решение важных задач для страны и общества и рост знания людей о достижениях науки в России.

Ранее в этот день глава Курчатовского института заявил о важности построения новой природоподобной техносферы. По его словам, компьютер как тепловой прибор истребляет энергию и выделяет тепло по факту, при этом плохо копируя работу человеческого мозга.

В середине августа Ковальчук высказывался об исследовании и разработке в России природоподобных технологий для ответа на биологические опасности. Он заявил, что сейчас сотни американских лабораторий по миру непрерывно работают над созданием биологического оружия.

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