В России разоблачили руководимую с Украины сеть нарколабораторий

В России разоблачена руководимая с Украины сеть нарколабораторий, задержан 21 человек, в том числе 12 украинских граждан. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает Telegram-канал «МВД Медиа» со ссылкой на заявление официального представителя МВД России Ирины Волк.

У преступников изъято почти 1,5 т мефедрона.

«Всего в рамках предварительного расследования изъято почти 1,5 т синтетического наркотика, а также более 35 т компонентов для его изготовления», — указывается в сообщении.

Нарколаборатории функционировали на протяжении нескольких лет в Московской, Псковской и Рязанской областях, сообщили в МВД.

«В ходе расследования уголовного дела <...> следователем Следственного департамента МВД России установлено, что криминальная организация состояла из функционально и территориально обособленных подразделений», — приводит Telegram-канал слова Волк.

Она указала, что в состав преступной группы входили руководители, организаторы, вербовщики, и химики, производившие мефедрон в шести лабораториях, а также кураторы, администраторы, операторы, так называемые отделы доставки и сбыта.

16 ноября сообщалось, что работа трех нарколабораторий пресечена сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) на территории Волгограда и Волгоградской области. Во время обыска были изъяты наркотические средства, специальное оборудование, а также более 2,46 млн рублей от кураторов.

20 ноября сообщалось, что три человека погибли в результате отравления наркотиками в Астрахани. В региональном минздраве тогда сообщили, что госпитализированы 19 человек, шесть из которых поступили в тяжелом состоянии, еще 11 были помещены в общие палаты. 27 ноября сообщалось, что пациентов выписали из отделения острых отравлений.