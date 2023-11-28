Более 40 млн рублей получит Орловская область для борьбы с диабетом

Орловской области выделили из федерального бюджета 42 млн рублей на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как отмечает InfoOrel.ru, в 2023–2024 годах кабинет министров направит регионам около 5,1 млрд рублей на обеспечение детей до 17 лет, болеющих сахарным диабетом, портативными системами непрерывного мониторинга глюкозы. Рецепты на бесплатное получение таких систем будут выписывать лечащие врачи-эндокринологи.

Работа проводится в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Так, Орловская область до конца этого года получит 8,4 млн рублей, а в следующем году — 33,5 млн рублей.