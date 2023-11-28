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Под Томском может появиться питомник новогодних елок

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Государственный питомник для выращивания новогодних елей может появиться поселке Аникино Томской области. Сейчас новогодние елки в регионе выращивают только частные питомники, сообщила представитель пресс-служба облдепартамента лесного хозяйства во вторник, 28 ноября.

«Но рассматривается и вопрос о закладке экспериментальной плантации на площади Томского питомника в поселке Аникино. Пока специалисты только ведут расчеты. Срок роста дерева до момента продажи составит 7–10 лет», — сказала собеседница РИА «Томск».

В свою очередь и.о. замгубернатора по АПК и природопользованию Артем Конев в эфире «Вести Томск» подтвердил, что в регионе нет специализированных питомников по заготовке главного праздничного дерева. Единственный томский лесхоз в Тимирязеве, продававший елки, вырубленные в рамках госконтракта по санитарной вырубке, в этом году работать не будет.

По словам чиновника, покупать елки следует на ярмарках и уличных базарах, которые будут работать районных центрах. Как уточняет издание, во второй половине декабря только на территории Томска заработают более 25 елочных базаров.

«На сегодняшний день у нас уже госконтроль работает, и еще раз повторюсь, что заготовка новогодних елей законодательством не допускается. Будьте внимательны, штрафы достаточно большие, и эти действия будут считаться незаконными», — подытожил Конев.

Ранее в ноябре сообщалось, что по Томску этой зимой будут курсировать пять новогодних трамваев и пять новогодних троллейбусов. Подсветку на электротранспорте включат во второй половине декабря, в день зажжения главной елки на Ново-Соборной площади.

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