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Коэффициент запасов

Военный эксперт Прохор Тебин — о том, как долго Запад сможет накачивать Украину вооружением
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Коллективный Запад несомненно может в течение длительного времени поставлять Украине вооружения и военную технику (ВВТ), однако дьявол кроется в деталях. Особое внимание следует обратить на объемы, темпы и номенклатуру поставок.

В значительной степени запасы вооружения, пригодные для передачи ВСУ, исчерпаны. Это касается как ВВТ советского производства, имевшегося у бывших стран Организации Варшавского договора и закупавшегося Западом у третьих стран, так и собственно западных образцов вооружения. Это затрудняет массированные поставки в сжатые сроки, необходимые для укомплектования тактических соединений. В свою очередь это будет негативно сказываться на возможности украинской стороны планировать и проводить наступательные и оборонительные операции.

В качестве примера истощения запасов можно привести ситуацию с началом поставок в июле 2023 года Соединенными Штатами 155-мм кассетных снарядов DPICM. Этому предшествовали длительные дебаты в самих США и консультации с союзниками. Достаточно непростое с политической и военной точки зрения решение все же начать поставки кассетных боеприпасов вызвано не только настойчивыми просьбами Киева и буксующим наступлением в Запорожской области, но и существенным сокращением резервов самих США.

Исчерпание запасов увязывает поставки с нынешними темпами производства. Его наращивание на существующих мощностях возможно, но лишь до определенного предела. Строительство новых производственных мощностей требует времени и существенных инвестиций. В случае с ВВТ, которое снято с производства, может встать вопрос о необходимости восстановления кооперационной цепочки, проведения ОКР для отдельных комплектующих или вообще запуска полноценной новой программы в случае признания невозможным или нецелесообразным возобновления производства. Еще одной проблемой становится то, что часть вновь производимых образцов ВВТ предпочтительно направлять на восстановление резервов, а в случае, например, с боеприпасами, часть производимых снарядов и ракет расходуются в рамках боевой подготовки страны-производителя.

Создание существенных дополнительных производственных мощностей ставит вопрос о будущем долгосрочном спросе. Особенно это значимо для военно-промышленного комплекса западных стран, представленного частными компаниями, ориентирующимися на извлечение прибыли из коммерческой деятельности.

По сделанному в начале ноября 2023 года заявлению помощника министра Армии США по закупкам, логистике и технологиям Дага Буша Штаты удвоили производство 155-мм снарядов и достигли уровня 28 тыс. снарядов в месяц. США планируют достичь отметки 60 тыс. снарядов в месяц ко второму полугодию 2024-го, а при условии выделения дополнительного финансирования в размере свыше $3 млрд — 100 тыс. снарядов в месяц к концу 2025 года. Любопытно, что весной 2024-го Буш ожидает выхода на отметку 36 тыс., в то время как двумя месяцами ранее заместитель министра обороны США по закупкам Уилильям ЛаПланте давал существенно более высокую оценку — 57 тыс. снарядов. Евросоюз также не сможет исполнить собственное обещание поставить Украине 1 млн снарядов в течение года.

Эти сроки и темпы производства следует сопоставить с расходом боеприпасов на полях сражений в зоне СВО. Западные источники часто называют усредненный расход ВСУ 155-мм снарядов в 6-8 тыс. в день, то есть 180-240 тыс. в месяц. В случае планирования крупных наступательных операций и с учетом потребностей США хотя бы минимально восстанавливать запасы и осуществлять боевую подготовку собственных артиллеристов это число можно смело увеличивать вдвое.

Другие критически важные виды ВВТ включают в себя ПВО, артиллерийские системы и бронетехнику. Впрочем, не по всем видам востребованной ВСУ продукции ситуация столь плачевна как с артиллерийскими снарядами. Вместе с тем проведение крупных операций требует наличия всей потребной номенклатуры, и нехватка каких-то отдельных позиций, в особенности столь критически важных как боеприпасы для артиллерии и ПВО, могу иметь самые пагубные последствия на поле боя.

ВСУ уже столкнулись с проблемой большого количества разнотипных образцов ВВТ, что существенно усложняет процессы логистики и технического обслуживания, а значит и успешность проводимых операций. Отчасти это компенсируется сосредоточением техники конкретного образца в отдельных бригадах, но в дальнейшем недостаточные объемы и темпы поставок могут вынудить и на уровне бригад более активно использовать технику различных типов.

Впрочем, ни в коем случае не стоит преувеличивать проблемы ВПК стран Запада. Наращивание производства потребует денег, времени и постоянного приложения политической воли, но по многим ключевым типам ВВТ существенное наращивание производства может быть достигнуто в течение двух-пяти лет. Также не надо преувеличивать снижение боеспособности сил НАТО на фоне массированных поставок Украине. Так, для США отправка ВСУ бронетехники стала отличной возможностью для ускорения собственного перевооружения. Зачастую старые образцы техники из наличия поставляются ВСУ, а выделяемые Конгрессом средства направляются на закупку новой техники уже для самих Вооруженных сил США. Ситуация в Евросоюзе более сложная. Вместе с тем рост военных расходов и повышение роли ВПК в долгосрочной перспективе могут привести к существенному обновлению и укреплению военного потенциала европейских стран-членов НАТО.

Автор — кандидат политических наук, заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

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