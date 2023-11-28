Морской курорт построят под Петербургом

В районе Горская в Сестрорецке планируют построить морской курорт. Подробности сообщили в пресс-службе Смольного. Планируется, что курорт станет круглогодичным.

На территории оборудуют всесезонный бассейн, водные аттракционы. Гостиничные номера сделают разных классов.

Как сообщает телеканал «78», кластер «Горская» обладает высоким инвестиционным потенциалом. Власти Санкт-Петербурга уверены, что курорт станет ярким примером того, как туристическая инфраструктура может соответствовать запросам людей разного дохода.

Ранее, 24 ноября, сообщалось, что в Петербурге представили новый арктический туристский маршрут, посвященный историческому сотрудничеству Петербурга и Архангельской области. На карте маршрута множество знаковых исторических объектов, ярко характеризующих Северную столицу: Меншиковский дворец, Румянцевский сад, стрелка Васильевского острова.