В метро Москвы мужчина распылил перцовый баллончик в лицо пассажиру

Мужчина распылил содержимое перцового баллончика в лицо пассажиру на платформе станции метро Москвы «Улица Дмитриевского». Об этом сообщает прокуратура столицы во вторник, 28 ноября.

Как указывает ведомство, ранее судимый 40-летний мужчина совершил это после словесного конфликта.

«Пострадавшему потребовалась медицинская помощь», — пишет московская прокуратура в своем Telegram-канале.

Действия мужчины квалифицированы как побои (ст. 116 УК РФ). Привлечение к уголовной ответственности злоумышленника находится на контроле прокуратуры Московского метрополитена.

Ранее, 17 ноября, источник «Известий» сообщил, что в столичном метро в вестибюле станции «Рязанский проспект» мужчина открыл стрельбу из помпового ружья. Он был оперативно задержан. По его словам, стрельбой он хотел напугать другого мужчину. О пострадавших не сообщалось.