Каток на Конюшенной площади в Петербурге откроют 16 декабря

В Санкт-Петербурге назвали дату начала работы катка на Конюшенной площади. Его откроют 16 декабря. Покататься на коньках с видом на достопримечательности можно будет до 14 января.

Директор Санкт-Петербургского ледового театра Никита Константинов, слова которого приводит «Петербургский дневник», сообщил, что организаторы учли пожелания горожан и увеличили зону внутреннего фойе, чтобы все посетители могли побыть в тепле.

Билетную кассу решено встроить в фасад здания. На площади перед катком смонтируют новогодние фотозоны, над катком развесят гирлянды лампочек.

Размер ледового поля — 18х40 м. Одновременно на нем могут находиться до 100 человек. На катке с 30 декабря Санкт-Петербургский государственный детский ледовый театр Елены Бережной будет показывать музыкальные представления «Новые сказки на льду». Наблюдать за представлением можно будет с оснащенных обогревателями открытых трибун.

Телеканал «78» уточняет, что этой зимой в Петербурге будут работать порядка 230 катков. 164 площадки из них будут с открытым доступом. Это значит, что все желающие смогут покататься там на коньках или поиграть в хоккей.

Ранее, 24 ноября, сообщалось об открытии катка на ВДНХ в Москве, который в этом году находится на площади Промышленности рядом с макетом ракеты-носителя «Восток».