Рябков заявил об отсутствии запланированных контактов США и РФ по теме оружия

Проведение контактов между Россией и США, включая тему озабоченностей в сфере ядерного оружия, до конца года не планируется. Об этом 28 ноября заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности неформальных консультаций представителей внешнеполитических ведомств двух стран в декабре.

«Я не могу это подтвердить. Таких планов нет ни на экспертном, ни на ином уровне двусторонних контактов с США по этой теме (ядерного оружия. — Ред.). Да и чисто по двусторонним сюжетам до конца года не планируется», — заявил дипломат журналистам.

Ранее, 2 ноября, президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний). Закон вступил в силу со дня его опубликования.

На следующий день МИД РФ сообщил, что Россия после отзыва ратификации ДВЗЯИ намерена сохранить мораторий на испытание ядерного оружия. Отмечалось, что Россия остается государством –подписантом ДВЗЯИ со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами, а также намерена продолжать соблюдать мораторий на ядерные испытания, введенный более 30 лет назад.

20 октября глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отзыв ратификации договора отзеркаливанием ситуации с Соединенными Штатами. По его словам, Россия не планирует менять отношение к указанным в договоре действиям и отозвала ратификацию исключительно потому, что США не собираются подтверждать свое участие в нем.

До этого, в июне, Путин заявил об отсутствии у РФ необходимости применять ядерное оружие. Он напомнил, что Соединенные Штаты дважды нанесли удары по японским городам Хиросима и Нагасаки. Глава государства указал, что США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят в сентябре 1996 года. Документ предусматривает запрет испытательных и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте. Ряд стран, в том числе США, его не ратифицировал, в то время как Россия это сделала в 2000 году.