Первую новогоднюю елку установили в Рубцовске

Первую елку установили в Рубцовске (Алтайский край) в понедельник, 27 ноября. Главный символ новогодних праздников появился в городском парке им. С.М. Кирова благодаря усилиям местных коммунальщиков, сообщает «Местное время».

Ежегодно в декабре несколько предприятий сферы ЖКХ совместными усилиями устанавливают ель в парке. В этот раз дерево поставили раньше обычного. Помог в этом деле пенсионер Василий Семенович Джепко, на участке у которого в садоводческом товариществе № 7 выросла колючая красавица. Пожилой мужчина решил безвозмездно передать ее коммунальщикам.

Теперь сотрудникам парка предстоит украсить ель, чтобы создать праздничную атмосферу. После праздников ель демонтируют сотрудники предприятий сферы ЖКХ, пишет altapress.ru.

Ранее «Известия» писали, что новый 2024 год будет високосным. В народе бытует мнение, что от этого периода не стоит ждать ничего хорошего.