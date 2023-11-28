Почти 1 тыс. куб. м снега вывезли с улиц Тулы за одни сутки

В Туле продолжают ликвидировать последствия снегопада. Активно идет уборка городских дорог и тротуаров. Основные усилия направлены на обработку реагентами поверхностей для устранения наледи. В работах задействовано порядка 320 рабочих и около 160 единиц спецтехники.

Кроме того, еще не завершен вывоз снега с городских улиц. Этим занимаются три лаповых погрузчика. За последние сутки вывезено 918 куб. м снежной массы, израсходовано более 1 тыс. противогололедных материалов, пишет ТСН24.

Ранее, 27 ноября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в Москве за сутки выпало около 35% от месячной нормы осадков, в Московской области — около 56%.