Китаец пытался вывезти золотой песок в шампуне и креме из Приамурья
В пункте пропуска «Благовещенск – Хэйхэ» у выезжавшего в Хэйхэ гражданина КНР таможенники изъяли более 185 г золота. Подробности сообщили Амурской службе новостей в Хабаровской таможне.
Металлизированный порошок серо-желтого цвета, похожий на золото, нашли во время сканирования багажа иностранца. Песок был спрятан в чехле телефона, креме, шампуне и зубной пасте. Флаконы изъяли и передали на экспертизу.
Специалисты выяснили, что металлические частицы выполнены из сплава золота и серебра. Общая масса драгметаллов составила 185,4 г. Стоимость превысила 1 млн рублей.
На допросе гражданин КНР заявил, что знал о запрете вывоза золота, поэтому спрятал его специально. Возбуждено уголовное дело.