Турагент назвал положительным шагом выдачу Шри-Ланкой бесплатных виз россиянам

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Александр Мкртчян 28 ноября в беседе с «Известиями» назвал положительным шагом выдачу Шри-Ланкой бесплатных виз для граждан семи стран, включая Россию.

«Шри-Ланка целый месяц водила нас за нос этими бесплатными визами — все ждали их с 1 ноября, но всё заработало только 28-го. Безусловно, это положительный шаг и позволит сэкономить каждому туристу в районе $50–60. Для получения разрешения на въезд нужно заполнить короткую форму на государственном сайте, даже распечатывать ничего не нужно», — сказал он.

Однако глобально на турпоток это не повлияет, поскольку отдых на Шри-Ланке обходится дорого — в 200–300 тыс. рублей на двоих, отметил Мкртчян.

«Сейчас туристов больше привлекает Таиланд, который стоит сопоставимо, но туда летает много рейсов из России, а уровень сервиса, питания и развлечений там выше, чем на Шри-Ланке», — добавил эксперт.

Накануне департамент правительственной информации Шри-Ланки сообщил, что безвизовый режим вводится для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии с немедленным вступлением в силу до 31 марта следующего года.

Ранее для россиян визовый сбор составлял 3050 рублей при подаче через посольство, $50 (онлайн-оформление) или $60 (по прилете).