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Водитель лишился автомобиля и прав за пьяную езду в Якутске

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В Якутске суд признал местного жителя виновным в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющему судимость».

Как рассказала ИА SakhaNews старший помощник прокурора республики Марианна Рожина, установлено, что злоумышленник, который уже был привлечен к административной ответственности за пьяное вождение, вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии и совершил столкновение с другим автомобилем.

Суд приговорил фигуранта к штрафу в размере 250 тыс. рублей с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.

В доход государства у нарушителя конфисковали совместно нажитое с супругой имущество в виде автомобиля Mazda Familia. Именно этой машиной он управлял в момент совершения преступления, уточняет ИА YakutiaMedia.

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