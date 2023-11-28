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Школа на Камчатке заплатит 250 тыс. рублей за травму ребенка

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На Камчатке суд взыскал с одной из школ Елизовского района компенсацию морального вреда за то, что ее ученик получил многочисленные травмы во время тренировки. Таким образом, иск прокуратуры был удовлетворен.

Как пишет ИА KamchatkaMedia, районная прокуратура провела проверку по факту получения травм уником МБОУ «Пионерская средняя школа имени Евсюковой». Установлено, что в мае 2023 года подросток во время спортивной игры получил несколько переломов ноги. Травма квалифицирована как тяжкий вред здоровью.

Выяснилось, что на тренировке не соблюдались условия безопасности, ребенок перепрыгивал через препятствие в виде металлического забора, установленного вокруг школы. Учитель наблюдал за происходящим.

Директору школы внесли представление, а в суд направили заявление о взыскании морального вреда в пользу несовершеннолетнего. В итоге суд взыскал с образовательного учреждения 250 тыс. рублей.

Ранее, 22 октября, сообщалось о возбуждении уголовного дела о халатности после серии драк в одной из школ подмосковных Химок. Ученики школы из одной и той же компании совершили ряд преступлений хулиганского характера.

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