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Девочка выпала из окна во время игры в школе в центре Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве начали проверку после того, как девочка во время игры выпала из окна школы в центре города. Об этом сообщили во вторник, 28 ноября, в пресс-службе столичного главка Следственного комитета (СК) РФ.

Там отметили, что инцидент произошел несколькими днями ранее, 24 ноября.

«24 ноября 2023 года в одной из столичных школ, расположенных в центре Москвы, в ходе игры произошло падение несовершеннолетней из окна. По факту инцидента <…> проводится доследственная проверка», — сказано в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Получившая травмы ученица была экстренно доставлена в больницу для обследования и оказания необходимой медицинской помощи. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

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9 ноября похожий случай произошел в Рязанской области. Там из окна школы в Новомичуринске выпал мальчик. Отмечалось, что между учителем и учеником четвертого класса произошел конфликт из-за электронной сигареты. Вскоре после произошедшего мальчик выпал с высоты третьего этажа. Пострадавшего госпитализировали с переломом позвоночника и множественными ушибами внутренних органов. Прокуратура Пронского района проводит проверку по факту происшествия.

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