Kathimerini: затонувшее в Греции судно шло на Украину с подозрительным грузом

Грузовое судно Raptor, ходившее под флагом Коморских островов и затонувшее близ греческого острова Лесбос 26 ноября, могло перевозить подозрительный груз на Украину. Об этом 27 ноября сообщила газета Kathimerini.

При этом, как утверждается, судно находится в черном списке международных контролирующих органов.

«<…> 24 месяца назад было установлено, что документы членов экипажа были неподтвержденными, а в книге об операциях с горючим были противоречивые записи», — обратила внимание газета.

По мнению автора публикации, это может указывать на участие судна в контрабандных перевозках. Также спасенный с судна моряк рассказал, что конечным пунктом маршрута был не Стамбул, как предполагалось ранее, а Украина. В Стамбуле судну требовалась дозаправка.

Газета уточняет, что, несмотря на течь, которая появилась в судне в субботу, экипаж не запросил помощи. Команда попросила помощь только за несколько минут до затопления Raptor.

Судно принадлежало той же компании, которая ранее владела «Манасса Роуз», затонувшем в заливе Киссамос неподалеку от побережья острова Крит в январе 2022 года. Тогда против членов экипажа было возбуждено дело о контрабанде табачной продукции.

Судно Raptor с экипажем из 14 человек затонуло примерно в четырех морских милях от Лесбоса около 8:20 по местному времени (9:20 мск) в воскресенье. Один человек был спасен службой береговой охраны, еще один найден мертвым. Оставшиеся 12 человек числятся пропавшими без вести. Корабль, по предварительной информации, отбыл из Александрии и перевозил 6 тыс. т соли.