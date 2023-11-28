Катки зальют на территории пяти школ Петропавловска-Камчатского

В Петропавловске-Камчатском в ближайшее время начнут заливать катки на территории пяти школ. Бесплатно покататься смогут взрослые и дети на площадках при школах № 3, № 11, № 30, № 42 и № 45.

В городской администрации ИА KamchatkaMedia рассказали, что по традиции каток оборудуют и в районе фонтана на 6-м км. Его заливка начнется, как только появятся благоприятные погодные условия.

А вот популярная среди жителей города ледовая площадка на территории колхоза имени Ленина в этом году работать не будет из-за ремонта. Зато к Новому году начнет работать общественный каток в спортивном парке «Спартак».

Ранее, 24 ноября, сообщалось об открытии катка на ВДНХ в Москве, который в этом году находится на площади Промышленности рядом с макетом ракеты-носителя «Восток».