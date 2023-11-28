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Восемь сотрудников аэропорта Саратова пострадали в ДТП

В Саратовской области автобус с сотрудниками аэропорта Гагарин попал в ДТП
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Фото: vk.com/64chp
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В Саратовской области микроавтобус с сотрудниками международного аэропорта Гагарин попал в ДТП, столкнувшись с легковым автомобилем. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщил источник «Известий».

По его данным, авария произошла на повороте в населенный пункт Базарный Карабулак, на трассе ФАД Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград.

«В автобусе находились 15 человек, в легковушке — двое», — отметил собеседник. По предварительной информации, пострадали восемь сотрудников аэропорта, они доставлены в больницу.

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В этот же день с Свердловской области автобус сообщением аэропорт Кольцово – Нижний Тагил с пассажирами съехал в кювет и опрокинулся. Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, на 114-м км трассы Екатеринбург – Серов под Нижним Тагилом водитель пассажирского автобуса Golden Dragon не справился с управлением транспортным средством. В результате ДТП пострадали двое пассажиров автобуса, их доставили в медучреждение.

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