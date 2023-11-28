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Bloomberg заявило о возросшей усталости украинцев из-за конфликта

Bloomberg: украинцы всё больше испытывают усталость и отчаяние из-за конфликта
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Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko
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Украинцы всё больше испытывают усталость, отчаяние и разочарование из-за неудачного контрнаступления и отсутствия перспектив на скорейшее окончание конфликта. Об этом 28 ноября пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на заявления граждан страны, с которыми оно поговорило.

«Чувство уныния окутывает Украину <...>. Более длинные ночи совпадают с растущим разочарованием по поводу застопорившегося наступления и напряженности между правительством и военными лидерами, выливающейся на поверхность», — сообщает агентство.

Отмечается, что на Украине начинают осознавать вероятность затягивания конфликта. Bloomberg со ссылкой на опрос общественного мнения уточняет, что среди граждан страны снижается рейтинг одобрения украинского президента Владимира Зеленского. Также уточняется, что уже наблюдаются признаки колебания среди членов НАТО по оказанию поддержки Киеву.

Так, 52-летний дизайнер из Львова Сергей Петровский согласился, что ожидания от контрнаступления «немного завышены». По его словам, сейчас самый большой страх — это внутренний хаос и раздоры, а люди боятся, что они приведут к лишению Украины помощи западных стран.

«Добавьте к этому тревогу по поводу призыва на военную службу, поскольку людские ресурсы на фронте ограничены, и постоянный гнев по поводу коррупции, проблемы, которая по-прежнему находится на вершине списка украинских жалоб, и зимние месяцы выглядят еще более мрачными», — заключило агентство.

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Ранее, 26 ноября, испанская газета Pais написала, что украинцы признались, что устали от конфликта с Россией. По словам волонтера, представившегося Тарасом, у его соотечественников наблюдается это состояние.

В тот день МИД Литвы предрек Украине исчезновение с карты мира в случае усталости. Там отметили, что некоторые страны Запада также начинают испытывать усталость от продолжительности конфликта.

Также 26 ноября корреспондент Welt Ибрагим Набер заявил, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) присутствует усталость. По его словам, это становится большой проблемой.

До этого, 24 ноября, газета Financial Times со ссылкой на своего корреспондента, который находится на Украине, сообщила, что в стране отмечаются низкий боевой дух и недостаток военных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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