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Содержание вредных веществ превышено в воздухе Читы

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В Чите Забайкальского края зафиксировали превышение ПДК вредных веществ в воздухе. Результаты получены во время мониторинга в период с 24 по 27 ноября. Загрязнен воздух и в Петровске-Забайкальском.

Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональное управление Гидрометцентра, 24 ноября было установлено превышение фенола в Железнодорожном и Ингодинском районах.

25 ноября в 1,1 раза фенол был превышен на улице Набережной и в 1,4 раза — на улице Октябрьской в Железнодорожном районе. В Ингондинском районе превышение содержания фенола в 1,1 раза отмечалось на улице Лазо и в 1,2 раза — на улице Красной Звезды. Кроме того, на улице Красной Звезды в 7,8 раза зафиксировали превышение содержания в воздухе твердых частиц.

В Петровске-Забайкальском 24 ноября отметили превышение содержания сероводорода в 1,8 раза.

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