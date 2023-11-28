В Пекине предупредили, что «независимость Тайваня» ведет к войне

Китай не оставит места для террористической и сепаратистской деятельности, направленной на «независимость Тайваня». Об этом в понедельник, 27 ноября, заявил представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.

«Я хочу подчеркнуть, что «независимость Тайваня» означает войну», — цитирует его телеканал CGTN.

Материк не будет терпеть или проявлять снисходительность к сепаратистам, если они осмелятся провоцировать инциденты, пропагандирующие «независимость Тайваня». Однако Пекин готов предоставить обширные возможности для мирного воссоединения с Тайванем, добавил Биньхуа.

Таким образом Китай отреагировал на заявление представителей Демократической прогрессивной партии Тайваня об отсутствии у Пекина графика по войне с островом. Биньхуа добавил, что они исказили факты и приуменьшили вред и опасность сепаратистской деятельности, связанной с «независимостью Тайваня», чтобы обмануть избирателей на выборах руководства острова в 2024 году.

Ранее, 17 ноября, в Белом доме заявили о продолжении поддержки политики «одного Китая». Президент США Джо Байден осуждает военную активность на Тайване в преддверии выборов, уточнили в американской администрации.

Днем ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал США не только прекратить поставку вооружения для Тайваня, но также поддержать «неизбежное мирное воссоединение» КНР с островом. По его словам, вопрос о статусе Тайваня неизменно занимает особое место в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.