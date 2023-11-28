Власти США в ситуации с Украиной могут «наступить на грабли», с которыми они уже сталкивались в ходе вьетнамского и афганского конфликтов. Такой вариант развития событий не исключил 28 ноября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Американцам придется снова учиться, если они не хотят наступать на вьетнамские, афганские и любые другие грабли. <…> На Украине, похоже, такой вариант далеко не исключен», — цитирует дипломата ТАСС.

Рябков напомнил о забытом Вашингтоном опыте 1970-х годов, когда США закончили войну во Вьетнаме и «жизнь заставила признать противника, пусть и на короткий период, равным себе». Он пояснил, что успешное завершение специальной военной операции РФ по защите Донбасса станет «решающей предпосылкой для того, чтобы в Вашингтоне скорректировали свое мышление» соответствующим образом.

«Тогда откроются перспективы: и в плане двусторонних отношений, и в плане практически ликвидированного, называя вещи своими именами, контроля над вооружениями, не говоря уже о возвращении к нормальным связям между нашими обществами и людьми», — заключил замглавы МИД РФ.

Ранее, 30 октября, американская журналистка Кэндис Оуэнс отметила, что политики в США должны взглянуть в лицо фактам и сказать правду про президента Украины Владимира Зеленского. Она напомнила, что США на весь мир заявляют о том, что «распространяют демократию», однако далеко не все решения Вашингтона являются действительно правильными. В пример она привела Афганистан и Украину.

12 октября бывший советник при американских президентах Джордже Буше-младшем и Дональде Трампе Кристиан Уитон в статье для журнала National Interest написал, что рейтинги нынешнего главы США Джо Байдена упали после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уитон напомнил, что доверие к президенту стало снижаться в 2021 году после унизительного вывода войск из Афганистана. Команда Байдена надеялась, что успех на Украине смоет этот позор, однако этот план провалился, добавил он.

В мае Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США, однако она при этом не намерена поступаться своими собственными интересами. До этого, в апреле, президент РФ Владимир Путин указал на глубокий кризис в отношениях двух государств. Он отметил, что в основе этого кризиса лежат принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.