В Москве открылся международный форум BRICS+ Fashion Summit

В Москве открылся первый международный форум BRICS+ Fashion Summit. Мероприятие посетят больше 60 делегаций из государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, событие будет даже более масштабным, чем предполагалось ранее, — число стран-участниц увеличилось вдвое.

«Высокий интерес к форуму подтверждает готовность стран БРИКС+ выстраивать взаимовыгодное сотрудничество и делиться успешными практиками. Отдельное внимание в рамках деловой программы планируется уделить поддержке и продвижению локальных брендов», — отметила Сергунина.

В деловой программе примут участие более 200 спикеров — главы профильных ассоциаций, основатели брендов, производители, оптовые покупатели и другие представители отрасли. Они обсудят перспективные направления для международного сотрудничества, развитие предпринимательства, использование современных технологий и сохранение культурного наследия в сфере моды.

В рамках форума в «Паркинг Галерее» парка «Зарядье» будет работать B2B-шоурум. В нем 130 брендов из 20 стран презентуют свои коллекции: одежду и обувь, аксессуары, ювелирные украшения и продукцию для детей. Россию представят предприниматели из Москвы, Волгограда, Красноярска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Перми и других городов. Среди зарубежных участников шоурума — компании из Бразилии, Китая, Индии, ЮАР и Турции.

Кроме того, в «Зарядье», Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее пройдут модные показы: дизайнеры из 12 государств продемонстрируют свои коллекции на подиуме.

Форум BRICS+ Fashion Summit продлится до 2 декабря. Он станет продолжением проекта «Московская неделя моды». Первая такая неделя прошла в столице в 2022 году и собрала больше 1,6 млн гостей и участников.