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Марочко сообщил о «двойной бухгалтерии» при подсчетах потерь ВСУ

Марочко: Киев скрывает потери ВСУ, учитывая погибших как пропавших без вести
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Фото: Global Look Press/Ashley Chan
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Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) скрывает реальные потери в рядах украинской армии в зоне специальной военной операции (СВО), учитывая погибших как пропавших без вести. Об этом рассказал подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко во вторник, 28 ноября.

«Офицеры отделов комплектования ВФУ, ведущие учет потерь личного состава, с момента СВО начали вести «двойную бухгалтерию», — заявил он «РИА Новости».

Так, по данным Марочко, генштаб минобороны Украины «отдал распоряжение под грифом «секретно» о переносе части безвозвратных потерь в графу пропавших без вести с определенными пометками».

Как указал Марочко, процентное соотношение таких данных по потерям разнится и зависит в том числе от особых распоряжений вышестоящего командования ВСУ.

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В конце октября бывший советник экс-президента Украины Олег Соскин заявил, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский скрывает правду о провалах Вооруженных сил ВСУ на передовой. Как отметил Соскин, Зеленский врет украинцам о потерях в рядах армии и всесторонней поддержке Киева со стороны Запада.

В том же месяце советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что за последние две-три недели украинская армия понесла многотысячные потери.

15 октября президент России Владимир Путин указал на то, что потери Украины в ходе контрнаступления украинской армии оцениваются как восемь к одному. Он отметил, что Вооруженные силы РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.

Также в октябре Путин заявил, что Украина продержится всего неделю, если поставки западного вооружения прекратятся. Он сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. человек в виде санитарных и безвозвратных потерь.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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