Фильм о вратаре Льве Яшине признан лучшим на фестивале спортивного кино в Италии

Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» получил главный приз фестиваля спортивного кино Paladino d'Oro Sport Film Festival, проходящего в Италии. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Награду на мероприятии, которое прошло в театре Луиджи Пиранделло на Сицилии, получил продюсер ленты Олег Капанец. Картина также вошла в число номинантов в категориях «лучшая кинематография» и «лучшая режиссерская работа».

В фестивале принимали участие более 150 фильмов на спортивную тематику из 40 стран мира.

Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» режиссера Василия Чигинского, вышедший в прокат в ноябре 2019 года, повествует о жизни и спортивной карьере вратаря сборной СССР по футболу.

В начале ноября Яшин занял 16-е место в рейтинге лучших футболистов в истории чемпионата мира по версии журнала FourFourTwo. Отмечалось, что Черный паук (прозвище Яшина. — Ред.), ставший в 1963 году первым вратарем, который получил «Золотой мяч», сыграл главную роль на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов, помог своей стране занять четвертое место в 1966 году и был включен в «команду мечты» чемпионата мира по футболу 2002 года.

Лев Яшин принял участие в 13 матчах на чемпионатах мира за сборную СССР, в четырех из которых не пропустил ни одного мяча. Вратарь выступал за московское «Динамо» и сборную СССР. В 1956 году он стал олимпийским чемпионом, а в 1960-м — чемпионом Европы и лучшим вратарем XX века по версии ФИФА. Кроме того, советский спортсмен в 1963 году получил от французского журнала France Football «Золотой мяч» и стал единственным голкипером, завоевавшим эту награду. Спортсмен скончался в 1990 году.