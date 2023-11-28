Реклама
Прямой эфир
Общество
Спецслужбы предотвратили серию терактов в Татарстане
Мир
Премьера Нидерландов назвали лидером среди кандидатов на пост главы НАТО
Общество
Синоптики предупредили москвичей о небольшом снеге и гололедице 28 ноября
Армия
Экипажи Ми-28Н ВКС России уничтожили опорные пункты ВСУ на донецком направлении
Туризм
Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам
Общество
Более четверти россиян хотели бы купить себе мотоцикл
Общество
Электроснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму восстановили
Армия
В РФ состоялся запуск в серийное производство нового БПЛА «Ветер»
Мир
В Пекине заявили о недопустимости сепаратистской деятельности в Тайване
Экономика
В ЦБ сообщили о запуске переводов через СБП в пять стран
Экономика
В правительстве рассмотрят запрет на вывоз зерновых из России
Мир
Скончался последний из живших в Молдавии участников Сталинградской и Курской битв
Мир
Посол КНР заявил о развитии торгово-экономического сотрудничества РФ и Китая
Происшествия
ПВО РФ ликвидировала украинский дрон самолетного типа над Рязанской областью

Фильм о вратаре Льве Яшине признан лучшим на фестивале спортивного кино в Италии

Фильм про Льва Яшина выиграл главный приз на фестивале спортивного кино в Италии
0
Фото: ТАСС/Виктор Шандрин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» получил главный приз фестиваля спортивного кино Paladino d'Oro Sport Film Festival, проходящего в Италии. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Награду на мероприятии, которое прошло в театре Луиджи Пиранделло на Сицилии, получил продюсер ленты Олег Капанец. Картина также вошла в число номинантов в категориях «лучшая кинематография» и «лучшая режиссерская работа».

В фестивале принимали участие более 150 фильмов на спортивную тематику из 40 стран мира.

Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» режиссера Василия Чигинского, вышедший в прокат в ноябре 2019 года, повествует о жизни и спортивной карьере вратаря сборной СССР по футболу.

«О таких, как Яшин, нужно снимать больше фильмов»
«О таких, как Яшин, нужно снимать больше фильмов»
Внук Льва Яшина Василий Фролов — об участии в съемках фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», работе учителем физкультуры и дружбе с Антоном Шуниным

В начале ноября Яшин занял 16-е место в рейтинге лучших футболистов в истории чемпионата мира по версии журнала FourFourTwo. Отмечалось, что Черный паук (прозвище Яшина. — Ред.), ставший в 1963 году первым вратарем, который получил «Золотой мяч», сыграл главную роль на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов, помог своей стране занять четвертое место в 1966 году и был включен в «команду мечты» чемпионата мира по футболу 2002 года.

Лев Яшин принял участие в 13 матчах на чемпионатах мира за сборную СССР, в четырех из которых не пропустил ни одного мяча. Вратарь выступал за московское «Динамо» и сборную СССР. В 1956 году он стал олимпийским чемпионом, а в 1960-м — чемпионом Европы и лучшим вратарем XX века по версии ФИФА. Кроме того, советский спортсмен в 1963 году получил от французского журнала France Football «Золотой мяч» и стал единственным голкипером, завоевавшим эту награду. Спортсмен скончался в 1990 году.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023