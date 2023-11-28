Власти ЕАО выплатят 80 тыс. рублей за покусанного собакой подростка

Власти Ленинского района ЕАО выплатят компенсацию за нападение бродячей собаки на подростка. Таково решение районного суда, рассмотревшего иск прокуратуры.

Как уточняет ИА EAOMedia, в надзорное ведомство обратилась жительница села Ленинское. Она пожаловалась на бездействие местных властей в вопросе отлова бездомных животных. Одно из них укусило ее сына.

Инцидент произошел 10 мая 2023 года. На подростка напала собака, владелец которой не установлен. Подросток вышел во двор, чтобы выбросить мусор, собака подбежала к нему, начала рычать, а затем укусила за ногу. Пострадавшему провели полный курс вакцинации. Установлено, что подросток находился на лечении, испытывал физические и нравственные страдания, сказали в региональной прокуратуре.

По результатам обращения надзорное ведомство подало в суд исковое заявление о взыскании с администрации Ленинского района компенсации морального вреда в районе 80 тыс. рублей. Суд эти требования удовлетворил в полном объеме.

В начале ноября сообщалось, что в Биробиджане хозяйка собаки, которая набросилась на ребенка, заплатила 60 тыс. рублей. В суд подала мать девочки. Она пожаловалась на женщину, чьи собаки набросились на ее ребенка. В результате девочка получила психологическую травму, ей понадобилась помощь психолога.