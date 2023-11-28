Kathimerini: затонувшее у греческого острова грузовое судно следовало на Украину

Затонувшее у греческого острова Лесбос грузовое судно Raptor, шедшее под флагом Коморских островов, следовало на Украину. Об этом 27 ноября сообщила газета Kathimerini, ссылаясь на данные от спасенного с судна моряка.

Согласно информации СМИ, на борту Raptor находился некий «подозрительный», контрабандный груз. К тому же оно было внесено в черный список международных контрольных органов (Paris MOU & Black Sea MOU), поскольку два года назад выяснилось, что члены экипажа имели недействительные документы. Кроме того, в книге учета нефти (Oil Record Book) на борту «имелись незаконные записи».

«Подозрения властей усиливаются в связи тем, что спасенный моряк сообщил представителям береговой охраны, что конечным пунктом назначения судна была Украина, а Стамбул был только пунктом заправки», — пишет издание.

Отмечается, что экипаж, по всей видимости, следуя указаниям судовладельческой компании, не стал обращаться за помощью, когда 25 ноября, в субботу, в трюм стала поступать вода. Моряки сделали это только за несколько минут перед тем, как Raptor затонул утром в понедельник, 27 ноября.

Также известно, что та же судоходная компания владела и судном Manassa Rose, затонувшим в заливе Киссамос на Крите в январе 2022 года. Тогда против членов экипажа было возбуждено уголовное дело за действия, приведшие к кораблекрушению, а кроме того, за перевозку контрабандной табачной продукции, отмечает газета.

Судно Raptor, на борту которого находился экипаж из 14 человек — один гражданин Индии, два гражданина Сирии и 11 египтян, — затонуло примерно в четырех морских милях от южного побережья Лесбоса около 8:20 по местному времени (9:20 мск) в воскресенье. Одного человека, гражданина Египта, удалось спасти службе береговой охраны, еще один был найден мертвым. Оставшиеся 12 человек числятся пропавшими без вести. По предварительной информации, сухогруз отбыл из Александрии и перевозил 6 тыс. т соли.

Ранее, 7 сентября, ФСБ России задержала группу контрабандистов, которая поставляла в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам, в том числе для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Возбуждено уголовное дело за контрабанду военной техники (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 226.1 УК РФ).

13 сентября немецкая газета Bild, ссылаясь на данные правоохранительных органов, сообщала, что в Германии граждане Украины потеснили сирийцев и вышли на первое место в списке основных перевозчиков нелегальных мигрантов, деятельность которых удалось пресечь в 2023 году. Так, в федеральной земле Саксония в первой половине 2023 года полицейские задержали на границе с Чехией 37 украинских, 24 чешских и 18 узбекских перевозчиков мигрантов. А на границе с Польшей — 29 украинских, 19 сирийских и 11 белорусских контрабандистов.