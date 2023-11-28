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Премьер КНР указал на риски фрагментации мировой экономики

Премьер КНР Ли Цян: мировая экономика столкнулась с риском фрагментации
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Фото: REUTERS/Florence Lo
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Мировая экономика сталкивается с риском фрагментации, государствам необходимо предотвращать искусственный разрыв в работе глобальных цепочек поставок и производственных цепочек, заявил 28 ноября в ходе выступления на China International Supply Chain Expo (CISCE) в Пекине премьер Госсовета КНР Ли Цян.

«Мы наблюдаем такие тенденции, как панполитизация и обобщение понятия безопасности, которые препятствуют сотрудничеству в области глобальных цепочек поставок и производственных цепочек. Мировая экономика сталкивается с риском фрагментации», — сказал он.

Стабильное сотрудничество приносит выгоду всем странам мира. Если такая работа нарушена, то все стороны несут ущерб, отметил он.

Государствам надо быть более бдительными в отношении рисков, вызванных протекционизмом, антиглобалистским мышлением и другими факторами, провоцирующими риск фрагментации мировой экономики, заключил премьер КНР.

Как отмечается на сайте выставки, Китай остается основным направлением для производителей и постоянно демонстрирует, что разделение и нарушение цепочек поставок никому не выгодны.

China International Supply Chain Expo (CISCE) впервые проходит в Китайском международном выставочном центре в Пекине с 28 ноября по 2 декабря, в общей сложности в ней принимают участие 515 компаний из Китая и других стран. Тема CISCE — «Соединение мира ради общего будущего».

На выставке представлены стенды компаний из США, Японии, Турции, Великобритании и других.

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В июне исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил, что использование Западом в качестве оружия международной торговли, финансов, а также доллара и евро делает фрагментацию мировой экономики необратимой.

По его словам, антироссийские санкции привели к временному исчезновению в стране отдельных групп товаров. В связи с этим Москва просто не позволит себе оказаться в зависимости от импорта, по крайней мере в стратегических отраслях экономики.

В том же месяце «Известия» ознакомились с докладом Агентства стратегических инициатив (АСИ), согласно которому в 2030–2035 годах в мировой экономике завершится процесс реглобализации. Прогноз предполагает прекращение острого мирового кризиса и формирование правил игры между новыми центрами силы.

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