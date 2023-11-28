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Столтенберг заявил об угрозе терроризма в Европе

Столтенберг заявил, что угроза терроризма в Европе реальна
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Фото: Global Look Press/Bernd Elmenthaler
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Угроза терроризма в Европе реальна, заявил 28 ноября телеканалу Tg2 генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбенг.

«В Европе угроза терроризма реальна. Мы работаем с нашими партнерами на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Иордании, Тунисе, помогая им лучше контролировать свои границы и обмениваться информацией», — цитирует его агентство Adnkronos.

По словам Столтенберга, непосредственной угрозы атаки на страны НАТО не наблюдается.

Ранее, 18 октября, политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок поделился мнением, что после атаки на мирных жителей в Брюсселе рано говорить о новой волне терроризма в странах Евросоюза (ЕС). Он уточнил, что у людей арабского происхождения или мусульман, переехавших в Европу, сохраняется сильная лояльность к региону Ближнего Востока, но она выражается мирными методами, например демонстрациями.

Вечером 16 октября в Брюсселе были застрелены два шведских болельщика, прибывших на матч Бельгия – Швеция, еще один человек получил ранение. Утром 17 октября полиция Бельгии подтвердила, что устроивший стрельбу убит при задержании, он идентифицирован.

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Позднее было объявлено, что подозреваемый в убийстве идентифицирован следствием как 45-летний Абдесалем Л., известный полиции по таким правонарушениям, как незаконное пребывание в стране, контрабанда людей и др. Ответственность за террористическую атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

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