Ехавший из аэропорта Кольцово автобус с пассажирами опрокинулся в кювет
В Свердловской области автобус сообщением аэропорт Кольцово – Нижний Тагил с пассажирами во вторник, 28 ноября, съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«На 114-м км трассы Екатеринбург – Серов под Нижним Тагилом водитель автобуса Golden Dragon, двигавшийся по междугороднему маршруту № 506 аэропорт Кольцово – Нижний Тагил, не справился с управлением транспортного средства, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием», — сообщил он.
По его данным, в результате аварии пострадали двое пассажиров автобуса, их доставили в больницу. Всего в салоне автобуса находились 12 пассажиров и водитель. Данных о других пострадавших в настоящему моменту не поступало.
Полиция Нижнего Тагила устанавливает все обстоятельства ДТП.
За день до этого в Ярославской области при столкновении автобуса и легкового автомобиля «ВАЗ» пострадали шесть человек. Авария случилась недалеко от поселка Ярославка. Всем пострадавшим назначили амбулаторное лечение.