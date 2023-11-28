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Ехавший из аэропорта Кольцово автобус с пассажирами опрокинулся в кювет

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Фото: предоставлено В.Н. Горелых
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В Свердловской области автобус сообщением аэропорт Кольцово – Нижний Тагил с пассажирами во вторник, 28 ноября, съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«На 114-м км трассы Екатеринбург – Серов под Нижним Тагилом водитель автобуса Golden Dragon, двигавшийся по междугороднему маршруту № 506 аэропорт Кольцово – Нижний Тагил, не справился с управлением транспортного средства, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием», — сообщил он.

По его данным, в результате аварии пострадали двое пассажиров автобуса, их доставили в больницу. Всего в салоне автобуса находились 12 пассажиров и водитель. Данных о других пострадавших в настоящему моменту не поступало.

Полиция Нижнего Тагила устанавливает все обстоятельства ДТП.

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За день до этого в Ярославской области при столкновении автобуса и легкового автомобиля «ВАЗ» пострадали шесть человек. Авария случилась недалеко от поселка Ярославка. Всем пострадавшим назначили амбулаторное лечение.

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