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Свыше 9 тыс. людей остались без света во Владивостоке

Прокуратура Приморья: более 9 тыс. жителей Владивостока остались без света
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Свыше 9 тыс. жителей 50 многоквартирных домов во Владивостоке остались без электроснабжения. Об этом 28 ноября сообщает прокуратура Приморского края.

«Около 10:00 (3:00 мск) 28 ноября 2023 года в результате аварии на линии электропередачи произошло прекращение электроснабжения на улицах Бурачка, Гульбиновича, Калинина, Могилевской, Можжевеловой, Олега Кошевого, Черемуховой и Харьковской во Владивостоке», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как указано, сетевая организация проводит аварийно-восстановительные работы. Прокуратура Первомайского района Владивостока даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, а также соблюдению нормативного срока устранения аварии и надлежащему установлению ее причин и условий.

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С 26 ноября на территорию ряда регионов страны оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде сильного ветра и дождя со снегом.

27 ноября начальник ВНИИ ГОЧС Максим Бедило на селекторном совещании МЧС предупредил, что в 15 регионах РФ в течение недели будут фиксироваться штормовой ветер и осадки до 25 мм. В связи с этим были спрогнозированы ограничение транспортного сообщения и нарушение энергоснабжения в Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Магаданской области, северной группе островов Большой Курильской гряды, севере Красноярского края и Челябинской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Адыгее, Северной Осетии и Крыму, Ростовской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.

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