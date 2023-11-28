Свыше 9 тыс. людей остались без света во Владивостоке

Свыше 9 тыс. жителей 50 многоквартирных домов во Владивостоке остались без электроснабжения. Об этом 28 ноября сообщает прокуратура Приморского края.

«Около 10:00 (3:00 мск) 28 ноября 2023 года в результате аварии на линии электропередачи произошло прекращение электроснабжения на улицах Бурачка, Гульбиновича, Калинина, Могилевской, Можжевеловой, Олега Кошевого, Черемуховой и Харьковской во Владивостоке», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как указано, сетевая организация проводит аварийно-восстановительные работы. Прокуратура Первомайского района Владивостока даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, а также соблюдению нормативного срока устранения аварии и надлежащему установлению ее причин и условий.

С 26 ноября на территорию ряда регионов страны оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде сильного ветра и дождя со снегом.

27 ноября начальник ВНИИ ГОЧС Максим Бедило на селекторном совещании МЧС предупредил, что в 15 регионах РФ в течение недели будут фиксироваться штормовой ветер и осадки до 25 мм. В связи с этим были спрогнозированы ограничение транспортного сообщения и нарушение энергоснабжения в Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Магаданской области, северной группе островов Большой Курильской гряды, севере Красноярского края и Челябинской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Адыгее, Северной Осетии и Крыму, Ростовской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.