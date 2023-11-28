Польша попросила Киев отменить регистрацию фур, возвращающихся в ЕС без груза

Польша обратилась к Украине с просьбой отменить регистрацию грузовиков, которые возвращаются на территорию Евросоюза (ЕС) без груза. Об этом 27 ноября сообщает министерство инфраструктуры Польши.

«Министр Анджей Адамчик попросил правительство Киева исключить требование о регистрации в рамках электронной очереди транспортных средств, возвращающихся с Украины на территорию ЕС без груза, как минимум на двух пограничных пунктах», ― гласит сообщение на портале министерства.

По словам авторов инициативы, главным поводом для отмены регистрации порожних фур стало введение на польско-украинской границе электронной очереди, из-за которой значительно увеличился срок ожидания для пересечения границы автомобилями из ЕС, которые покидают Украину без груза.

В министерстве подчеркнули, что конкурентоспособность компаний-перевозчиков будет падать, а сроки выполнения заказов по перевозке будут срываться, если не предпринять соответствующие меры.

Перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков.

25 ноября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. По его словам, власти страны уже начали работу над разрешением данного конфликта, а Польше необходимо дать какое-то время для разрешения ситуации.

В этот же день мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной. Он отметил, что все положительные для Киева действия Варшавы сводятся на нет «группой маргиналов», которые блокируют поставки гуманитарных товаров.

Однако польские перевозчики объявили о продлении протестной акции до 1 февраля следующего года и ее расширении на очередной пункт пропуска, в Медыке, а 23 ноября они заблокировали поставки на Украину военных грузов. 19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.