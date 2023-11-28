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«Известия» составили список предновогодних спектаклей «Щелкунчик»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Балет «Щелкунчик» в Большом театре — мечта театрала. «Известия» выяснили, где еще можно посмотреть балет Петра Ильича Чайковского.

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Кроме Большого театра, Чайковского предлагают посмотреть: Кремлевский дворец, Мариинский театр, МАМТ, РАМТ, Академия Вагановой и Николай Цискаридзе, Русский Имперский балет, а также БДТ, Губернский театр.

На сцене Государственного Кремлевского дворца можно увидеть «Щелкунчика» из Санкт-Петербурга и из Москвы. 19 и 20 декабря Николай Цискаридзе представит сказочный балет-феерию с участием своих учеников. Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой привезет в Кремль спектакль в хореографии Василия Вайнонена образца 18 февраля 1934 года.

В декабре 9-го и 17-го числа, а также 9, 10, 11, 14 января театр «Кремлевский балет» представит свою версию спектакля. В этом году ему исполняется 30 лет.

В Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко балет «Щелкунчик» покажут 23, 24, 28–31 декабря, а также 2–4 января. В прошлом году МАМТ представил зрителям новую версию балета. За постановку взялся Юрий Посохов.

Народный артист России Николай Цискаридзе поставил «Щелкунчика» в Театре балета Леонида Якобсона (Санкт-Петербург). 3–5 декабря его покажут в БДТ им. Г.А. Товстоногова, а 31 декабря, 1 и 2 января — в Александринском театре.

Новосибирский театр оперы и балета порадовал своих зрителей премьерой «Щелкунчика». Спектакль, идентичный постановке Большого театра в хореографии Юрия Григоровича, покажут 19–24, 26–31 декабря, 6–8 января.

Артисты Русского Классического театра балета выбрали спектакль для постановки хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова образца 1892 года. Его можно увидеть на сцене Российского Академического молодежного театра (РАМТ) 24, 25, 30, 31 декабря и 1 января.

А еще из «Щелкунчика» сделали иммерсивное танцевальное шоу в старинном особняке в центре столицы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сказочный ажиотаж: какие «Щелкунчики» конкурируют с балетом Большого

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