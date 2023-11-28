Посол Китая в РФ обозначил позицию Пекина в палестинском вопросе
Главной причиной конфликта на Ближнем Востоке стало игнорирование права палестинцев на существование и создание собственного государства. Об этом заявил в интервью «Известиям» посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.
«В вопросе палестино-израильского конфликта Китай всегда стоял на стороне мира и справедливости. На видеоконференции лидеров стран БРИКС председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что разрешить конфликт возможно лишь через реализацию принципа «двух государств», — сказал он.
Ранее глава китайского МИД Ван И провел переговоры с делегацией Организации исламского сотрудничества (ОИС). Министр подтвердил твердую поддержку Пекином дипломатических усилий стран ОИС и назвал главным приоритетом немедленное прекращение огня и соблюдение международного права, особенно гуманитарного.
«Как постоянный член Совбеза ООН, Китай продолжит призывать к скорейшему созыву международной мирной конференции, чтобы возобновить переговоры и способствовать справедливому решению палестинского вопроса в кратчайшие сроки», — заметил дипломат.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Чжан Ханьхуэя «Известиям»:
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