Для молочных продуктов предложили ввести разноцветные ценники

Роспотребнадзор считает, что в РФ следует изменить выкладку молочной продукции без заменителей молочного жира и с его заменителями — растительными жирами. Такие товары следует дополнительно разделять визуально, уверен регулятор, и это можно делать несколькими путями.

Роспотребнадзор подготовил изменения в свое руководство, которое служба использует при надзоре в области защиты прав потребителей. «Известия» ознакомились с документом. Основная идея — не смешивать разные товары между собой на одной полке.

В частности, служба уверена, что торговле следует использовать цветовую дифференциацию при оформлении ценников. В качестве примера Роспотребнадзор предлагает для «молочки» без заменителей жиров использовать зеленый цвет при оформлении ценника. Если же в продукции есть растительные элементы, то ценник следует сделать оранжевым.

Есть также и вариант с новой выкладкой продуктов: верхние и средние полки могут быть с молочными товарами, а на нижнем отделении те, в которых заменили жиры. Максимальное разделение может быть, если один вид «молочки» поставить в закрывающийся холодильник, а другой оставить на открытой витрине, такой способ также есть в списке Роспотребнадзора.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не для жиру: молочную продукцию разложат по цветам