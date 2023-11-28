ФСБ опубликовала видео со склонявшей военных к госизмене жительницей Самары

Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации пресекла противоправную деятельность жительницы Самары, которая занималась пособничеством украинским спецслужбам. Об этом 27 ноября сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По информации представителей спецслужбы, задержанная жительница Самары пыталась убедить российских военнослужащих перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Задержанная склоняла российских военнослужащих — участников специальной военной операции к переходу на сторону ВСУ. В качестве аргументов использовала интернет-ресурсы, дискредитирующие ВС РФ», — прокомментировали в ФСБ.

В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»). Продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия.

Ранее в ноябре ФСБ задержала жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) по подозрению в передаче секретных сведений украинской стороне. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы.

5 сентября в ЦОС ФСБ сообщили о задержании жителя Кубани, завербовавшегося в украинские войска, при попытке выехать на Украину. Возбуждено уголовное дело по факту госизмены в форме перехода на сторону противника (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК России).