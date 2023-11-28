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ВМФ России получит дизель-электрическую подлодку «Можайск»

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 «Можайск», построенная на Адмиралтейских верфях, во вторник, 28 ноября, войдет в состав Военно-морского флота России.

«28 ноября 2023 года на АО «Адмиралтейские верфи» состоится торжественная церемония поднятия Военно-морского флага РФ на большой дизель-электрической подводной лодке «Можайск» 636-го проекта», ― приводит «РИА Новости» слова представителей судостроительной компании.

Подлодки проекта 636 оборудованы самым современным инерциальным навигационным комплексом, а также модернизированной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.

На вооружении подлодок этой серии находятся торпеды калибра 533 мм, а также мины и ударный ракетный комплекс (УРК) «Калибр». Таким образом, вооружение подводных лодок проекта 636 способно обнаружить цель на дистанции, до четырех раз превышающей ту, на которой их может зафиксировать противник.

Субмарины проекта 636 рассчитаны на погружение на глубину до 300 м, могут развивать максимальную скорость под водой до 18 узлов (33 км/ч), а также находиться в автономном плавании на протяжении до 45 суток.

Подлодку «Можайск» планируется использовать для уничтожения надводных кораблей, патрулирования, дозора, разведки и охраны коммуникаций в ближней морской зоне.

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В конце августа стало известно, что экипаж подводной лодки «Можайск», проходящей заводские ходовые испытания на морских полигонах Балтийского флота, отработал первые погружения на глубину.

В начале июля сообщалось, что если ходовые испытания подлодки «Можайск» завершатся успешно, ее передадут в состав Военно-морского флота до конца 2023 года. После этого, в начале 2024-го, судно начнет отрабатывать задачи боевой подготовки в Балтийском море, а летом уже совершит арктический переход на Тихоокеанский флот (ТОФ).

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