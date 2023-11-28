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Двое сотрудников МККК погибли с начала эскалации конфликта в Газе
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Двое сотрудников МККК погибли с начала эскалации конфликта в Газе

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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ashraf Amra
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Двое сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) погибли в секторе Газа с начала эскалации конфликта 7 октября. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава региональной делегации МККК в РФ и Республике Беларусь Борис Мишель.

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«К сожалению, уже двое наших коллег погибли. Так, на прошлой неделе не стало одного из наших водителей вместе со всей его семьей. Более того, практически все сотрудники МККК, которые работают в секторе Газа с момента эскалации, потеряли как минимум одного близкого человека», — поделился он.

Организация уделяет особое внимание разъяснению сторонам конфликта важности создания пространства для гуманитарной помощи пострадавшим людям, чтобы «представители Красного Креста могли нести свою миссию с минимальной угрозой», заключил глава региональной делегации.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Бориса Мишеля «Известиям»:

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