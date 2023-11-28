Двое сотрудников МККК погибли с начала эскалации конфликта в Газе
Двое сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) погибли в секторе Газа с начала эскалации конфликта 7 октября. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава региональной делегации МККК в РФ и Республике Беларусь Борис Мишель.
«К сожалению, уже двое наших коллег погибли. Так, на прошлой неделе не стало одного из наших водителей вместе со всей его семьей. Более того, практически все сотрудники МККК, которые работают в секторе Газа с момента эскалации, потеряли как минимум одного близкого человека», — поделился он.
Организация уделяет особое внимание разъяснению сторонам конфликта важности создания пространства для гуманитарной помощи пострадавшим людям, чтобы «представители Красного Креста могли нести свою миссию с минимальной угрозой», заключил глава региональной делегации.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Бориса Мишеля «Известиям»:
«У нас так и не было возможности посетить кого-либо из попавших в плен»