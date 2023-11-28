Синоптики предупредили москвичей о небольшом снеге и гололедице 28 ноября

Облачно, небольшой снег, гололедица и до –5 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 28 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне –5…–3 градусов. Ночью похолодает до –11.

В Московской области прогнозируют –8…–3 градуса, ночью температура может опуститься до –14.

Днем ожидается южный ветер со скоростью 6–11 м/c. Ночью ветер сменится на юго-восточный, его скорость составит 5–10 м/с.

Атмосферное давление — 737 мм ртутного столба.

Ранее, 27 ноября, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила «Известиям», что в ночь на 28-е в столице ожидается сильная гололедица. Кроме того, по ее словам, во вторник сохранится «довольно плотный ветер», поэтому «ощущение пронизывающего холода» будет только усиливаться.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе в Москве ожидаются резкие перепады температур, а самым холодным днем станет среда. Он пояснил, что по сравнению с понедельником температура в среду, 29 ноября, понизится на 10 градусов и вернется к январским значениям.