Красный Крест заявил о «нетипичном» размещении заложников ХАМАС

Взятых в плен боевиками ХАМАС израильских заложников удерживают в зоне боев на передовой в секторе Газа. Об этом в понедельник, 27 ноября, заявил директор Регионального управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони.

«Специфика ситуации заключается в том, что заложников удерживают на поле боя, на передовой. Это очень нетипично. Если посмотреть на другие мировые конфликты, в рамках которых МККК посещает заложников или заключенных, то они обычно содержатся не на поле боя, а в безопасных зонах, где мы можем получить к ним доступ», — сказал Карбони в интервью РБК.

По его словам, это сильно усложняет работу организации. Директор управления сообщил, что ХАМАС отказал Красному Кресту в возможности посетить заложников. При этом Израиль не стал предоставлять МККК доступ к палестинским заключенным, содержащимся в тюрьмах, до тех пор, пока МККК не посетит заложников ХАМАС.

Ранее в тот же день сообщалось, что Израиль намерен освободить 33 палестинских заключенных в обмен на освобождение 11 израильтян, согласно договоренности с палестинским движением ХАМАС о гуманитарном перемирии в секторе Газа.

27 ноября Международный комитет Красного Креста (МККК) принял четвертую группу освобожденных палестинским движением ХАМАС заложников из 11 израильтян. Эти заложники были переданы в рамках соглашения о продлении перемирия. В МИД Катара сообщили, что среди них есть граждане Франции, Германии и Аргентины.

До этого, 26 ноября, ХАМАС получило список заключенных, которых планируется освободить из израильских тюрем, в него вошли три женщины. Палестинское движение отметило, что оставшиеся 30 человек из этого списка — несовершеннолетние.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.