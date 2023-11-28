МККК не смог посетить ни одного военнопленного с начала конфликта на Ближнем Востоке

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) не могут посетить военнопленных с обеих сторон палестино-израильского конфликта с самого начала эскалации — с 7 октября. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава региональной делегации МККК в РФ и Республике Беларусь Борис Мишель.

«Ситуация развивалась таким образом, что среди заложников действительно могут быть граждане многих других государств, но, к сожалению, с 7 октября у нас так и не было возможности посетить кого-либо из попавших в плен», — сказал он.

МККК неоднократно обращался с просьбой получить информацию о судьбе пропавших без вести израильтян, однако такие попытки до сих пор остаются безуспешными, добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Бориса Мишеля «Известиям»:

«У нас так и не было возможности посетить кого-либо из попавших в плен»