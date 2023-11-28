Представители МККК посетили около 2 тыс. военнопленных со стороны России и Украины

Почти 2 тыс. военнопленных посетили представители Международного комитета Красного Креста (МККК) с 24 февраля 2022 года со стороны РФ и Украины. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава региональной делегации МККК в РФ и Республике Беларусь Борис Мишель.

«В настоящий момент мы посетили около 2 тыс. пленных с обеих сторон. Мы продолжаем диалог с Москвой и Киевом, чтобы увеличить количество их посещений. Диалог идет, мы слышим их, они слышат нас, но пока это всё. И сейчас это вопрос дальнейших действий», — сказал он.

МККК по-прежнему находится на связи с обеими сторонами конфликта по вопросу оказания гуманитарной помощи, добавил глава региональной делегации.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Бориса Мишеля «Известиям»:

«У нас так и не было возможности посетить кого-либо из попавших в плен»