Реклама
Прямой эфир
Мир
Двое сотрудников МККК погибли с начала эскалации конфликта в Газе
Общество
Синоптики предупредили москвичей о небольшом снеге и гололедице 28 ноября
Армия
ВМФ России получит дизель-электрическую подлодку «Можайск»
Экономика
В ЦБ сообщили о запуске переводов через СБП в пять стран
Мир
Скончался последний из живших в Молдавии участников Сталинградской и Курской битв
Экономика
В правительстве рассмотрят запрет на вывоз зерновых из России
Мир
Посол КНР заявил о развитии торгово-экономического сотрудничества РФ и Китая
Общество
В Госдуме предлагают выплатить по 10 тыс. рублей детям участников СВО
Мир
ЦАХАЛ сообщила о допуске в сектор Газа цистерн с топливом и бытовым газом
Общество
Росавиация сообщила, что столичные аэропорты успешно отработали пик непогоды
Общество
Снегопад вызвал 10-балльные пробки в Санкт-Петербурге
Мир
В Польше прошла церемония приведения к присяге нового правительства
Происшествия
В Ярославской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом
Происшествия
ПВО РФ ликвидировала украинский дрон самолетного типа над Рязанской областью

В Греции заявили о подозрительном грузе затонувшего близ Лесбоса судна Raptor

«Катимерини»: утонувшее у берегов Греции судно могло направляться на Украину
0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Грузовое судно Raptor, следовавшее под флагом Коморских островов и затонувшее близ греческого острова Лесбос 26 ноября, могло перевозить подозрительный груз на Украину. Об этом сообщила газета Kathimerini в понедельник, 27 ноября.

«Судно внесено в черный список международных контролирующих органов <…>. 24 месяца назад было установлено, что документы членов экипажа были неподтвержденными, а в книге об операциях с горючим были противоречивые записи», — сказано в статье.

По информации газеты, это может указывать на участие судна в контрабандных перевозках.

Кроме того, подозрительную информацию рассказал и спасенный моряк, служивший на затонувшем корабле. По его словам, конечным пунктом маршрута был не Стамбул, как предполагалось ранее, а Украина. В Стамбуле же планировалось пройти дозаправку.

«Экипаж <…> не обратился за помощью в субботу, несмотря на то, что в судне появилась течь. Вместо этого команда попросила о помощи за несколько минут до того, как корабль затонул вчера утром», — написано в материале.

В газете предположили, что версия с контрабандой подкрепляется и информацией о судовладельце. Корабль, как выяснилось, принадлежал той же компании, которая ранее владела судном «Манасса Роуз». Оно затонуло в заливе Киссамос неподалеку от побережья острова Крит в январе 2022 года. Тогда против членов экипажа было возбуждено дело о контрабанде табачной продукции.

Судно Raptor с экипажем из 14 человек затонуло примерно в четырех морских милях от южного побережья Лесбоса около 8:20 по местному времени (9:20 мск) в воскресенье. Один человек спасен службой береговой охраны, еще один найден мертвым. Оставшиеся 12 человек числятся пропавшими без вести. Корабль, по предварительной информации, отбыл из Александрии и перевозил 6 тыс. т соли, сообщается в статье Kathimerini.

Наличный интерес: объем выявленного ФТС контрабандного кеша вырос в 10 раз
Сколько денег можно перевезти через границу и не нарушить закон

Ранее, 5 октября, сотрудники Центральной почтовой таможни задержали инженера оборонно-промышленного комплекса, который отправил за границу более 500 посылок на сумму 31 млн рублей. Выяснилось, что подозреваемый покупал на российских интернет-площадках военную продукцию и отправлял заказчикам за рубеж. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда военной техники»).

Перед этим, 7 сентября, ФСБ России задержала группу контрабандистов, которая поставляла в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам, в том числе для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Возбуждено уголовное дело за контрабанду военной техники.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023