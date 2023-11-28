В Греции заявили о подозрительном грузе затонувшего близ Лесбоса судна Raptor

Грузовое судно Raptor, следовавшее под флагом Коморских островов и затонувшее близ греческого острова Лесбос 26 ноября, могло перевозить подозрительный груз на Украину. Об этом сообщила газета Kathimerini в понедельник, 27 ноября.

«Судно внесено в черный список международных контролирующих органов <…>. 24 месяца назад было установлено, что документы членов экипажа были неподтвержденными, а в книге об операциях с горючим были противоречивые записи», — сказано в статье.

По информации газеты, это может указывать на участие судна в контрабандных перевозках.

Кроме того, подозрительную информацию рассказал и спасенный моряк, служивший на затонувшем корабле. По его словам, конечным пунктом маршрута был не Стамбул, как предполагалось ранее, а Украина. В Стамбуле же планировалось пройти дозаправку.

«Экипаж <…> не обратился за помощью в субботу, несмотря на то, что в судне появилась течь. Вместо этого команда попросила о помощи за несколько минут до того, как корабль затонул вчера утром», — написано в материале.

В газете предположили, что версия с контрабандой подкрепляется и информацией о судовладельце. Корабль, как выяснилось, принадлежал той же компании, которая ранее владела судном «Манасса Роуз». Оно затонуло в заливе Киссамос неподалеку от побережья острова Крит в январе 2022 года. Тогда против членов экипажа было возбуждено дело о контрабанде табачной продукции.

Судно Raptor с экипажем из 14 человек затонуло примерно в четырех морских милях от южного побережья Лесбоса около 8:20 по местному времени (9:20 мск) в воскресенье. Один человек спасен службой береговой охраны, еще один найден мертвым. Оставшиеся 12 человек числятся пропавшими без вести. Корабль, по предварительной информации, отбыл из Александрии и перевозил 6 тыс. т соли, сообщается в статье Kathimerini.

Ранее, 5 октября, сотрудники Центральной почтовой таможни задержали инженера оборонно-промышленного комплекса, который отправил за границу более 500 посылок на сумму 31 млн рублей. Выяснилось, что подозреваемый покупал на российских интернет-площадках военную продукцию и отправлял заказчикам за рубеж. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда военной техники»).

Перед этим, 7 сентября, ФСБ России задержала группу контрабандистов, которая поставляла в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам, в том числе для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Возбуждено уголовное дело за контрабанду военной техники.